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道奇6年46億搶下重砲弗利曼 洛磯簽走布萊恩

2022/3/17 16:09（3/17 16:29 更新）
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多家美國媒體16日報導，MLB洛杉磯道奇以6年1.62億美元合約，網羅亞特蘭大勇士一壘手弗利曼（前中）。（圖取自instagram.com/braves）
多家美國媒體16日報導，MLB洛杉磯道奇以6年1.62億美元合約，網羅亞特蘭大勇士一壘手弗利曼（前中）。（圖取自instagram.com/braves）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）多家美國媒體今天報導，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇做出重大補強，以6年1.62億美元合約網羅亞特蘭大勇士一壘手弗利曼，科羅拉多洛磯則以7年1億8200萬美元簽下布萊恩。

現年32歲的弗利曼（Freddie Freeman）是勇士去年在世界大賽奪冠的關鍵人物，一直是自由球員市場最令人垂涎的目標之一。

紐約洋基和波士頓紅襪等球隊都有意網羅弗利曼，但他與道奇達成協議，簽下6年1.62億美元（約新台幣46億元）的合約。

弗利曼轉投道奇後，平均每個賽季進帳2700萬美元，使他成為美國職棒大聯盟中薪水第2高的一壘手。

此外，科羅拉多洛磯則以7年1億8200萬美元（約新台幣52億元）簽下布萊恩（Kris Bryant）。

芝加哥小熊在2013年MLB選秀會上以第2順位挑中布萊恩。

他在2015年勇奪國家聯盟年度新人獎（National League Rookie of the Year），2016年拿下國家聯盟（NL）年度MVP，並幫助小熊贏得1908年來首座世界大賽冠軍，終結108年魔咒。

布萊恩4度入選明星賽，在大聯盟7個賽季884場比賽中累積.278打擊率、167支全壘打和487分打點。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110317

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