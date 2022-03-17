戴資穎直落二橫掃泰國女將 闖進全英公開賽8強

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世界球后戴資穎17日在全英羽球公開賽挺進8強。圖為戴資穎在2020東京奧運比賽畫面。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北17日電）世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽女單次輪，第2局急拉尾盤連拿4分並化解兩個局點，以21比19、22比20輕取泰國女將布莎南，挺進8強，朝生涯第4冠再跨出一大步。

總獎金100萬美元（約新台幣2825萬）的全英羽球公開賽，是世界羽球巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，戴資穎曾在2017、2018與2020共3度登頂稱后，今年她將挑戰賽史自2000年來，在女單包攬4冠的第1人。

戴資穎在2020年第3度在全英公開賽奪冠後，隔年因全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大爆發，因此她也放棄挑戰連莊機會，今年是她相隔2年後再度踏上全英舞台，高居女單大會頭號種子的她，依舊是奪冠大熱門。

戴資穎面對世界排名11的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），雙方過去13次交手，戴資穎取10勝3負壓倒性對戰優勢，且還握有對戰8連勝。

今天開局，戴資穎和對手一路拉鋸，雙方互有領先，直到尾局18比19落後之際，靠著一口氣連拿3分，以21比19有驚無險拿下。

次局戴資穎開局一度以2比5落後，接下來她一鼓作氣連拿8分逆勢超前，不料對手展現韌性，逮到戴資穎多次落點誤判，也將比分追成14比14平。

沒想到打到比賽尾聲，戴資穎又陷入18比20落後，所幸她即時回穩，連續化解對手兩個局點，並一口氣連拿4分「關門」，以22比20擊敗對手，也如願拿下8強門票。

戴資穎晉級8強後，下一輪對手將視日本名將奧原希望與中國女將韓悅之間的勝方。（編輯：唐聲揚）1110317