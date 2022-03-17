更多編輯台推薦新聞：
美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎直落二橫掃泰國女將 闖進全英公開賽8強
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/98

戴資穎直落二橫掃泰國女將 闖進全英公開賽8強

2022/3/17 21:12（3/17 21:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界球后戴資穎17日在全英羽球公開賽挺進8強。圖為戴資穎在2020東京奧運比賽畫面。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎17日在全英羽球公開賽挺進8強。圖為戴資穎在2020東京奧運比賽畫面。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北17日電）世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽女單次輪，第2局急拉尾盤連拿4分並化解兩個局點，以21比19、22比20輕取泰國女將布莎南，挺進8強，朝生涯第4冠再跨出一大步。

總獎金100萬美元（約新台幣2825萬）的全英羽球公開賽，是世界羽球巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，戴資穎曾在2017、2018與2020共3度登頂稱后，今年她將挑戰賽史自2000年來，在女單包攬4冠的第1人。

戴資穎在2020年第3度在全英公開賽奪冠後，隔年因全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大爆發，因此她也放棄挑戰連莊機會，今年是她相隔2年後再度踏上全英舞台，高居女單大會頭號種子的她，依舊是奪冠大熱門。

戴資穎面對世界排名11的泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），雙方過去13次交手，戴資穎取10勝3負壓倒性對戰優勢，且還握有對戰8連勝。

今天開局，戴資穎和對手一路拉鋸，雙方互有領先，直到尾局18比19落後之際，靠著一口氣連拿3分，以21比19有驚無險拿下。

次局戴資穎開局一度以2比5落後，接下來她一鼓作氣連拿8分逆勢超前，不料對手展現韌性，逮到戴資穎多次落點誤判，也將比分追成14比14平。

沒想到打到比賽尾聲，戴資穎又陷入18比20落後，所幸她即時回穩，連續化解對手兩個局點，並一口氣連拿4分「關門」，以22比20擊敗對手，也如願拿下8強門票。

戴資穎晉級8強後，下一輪對手將視日本名將奧原希望與中國女將韓悅之間的勝方。（編輯：唐聲揚）1110317

延伸閱讀
戴資穎球后累積週數200週 續創新里程碑戴資穎與辛度亦敵亦友 互相砥礪走羽球路戴資穎獲BWF最佳女球員獎 麟洋配最佳進步獎周天成5連勝謝薩 晉級全英羽賽男單16強
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀