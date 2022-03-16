周天成5連勝謝薩 晉級全英羽賽男單16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣羽球一哥周天成今晚在全英羽球公開賽男單首輪亮相，以21比10拿下首局後，次局陷入苦戰，在最多落後7分情況下，以21比19力退印尼選手謝薩，收下對戰5連勝，闖進16強。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列全英公開賽今天在英國伯明罕揭開序幕，這次共有2名台灣選手參賽，世界球后戴資穎稍早女單首輪以直落二擊敗比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），挺進16強。

世界排名第4的周天成最近一次出征國際賽就是去年12月世界錦標賽，後來返台調整，鎖定全英公開賽作為本季首場賽事，他曾在2020年拿下亞軍，也是生涯在全英公開賽最佳成績。

周天成男單首輪出戰排名第23印尼選手謝薩（Shesar Hiren Rhustavito），生涯4度交手，周天成4戰全勝，最近一次碰頭是在去年1月泰國公開賽。

周天成開賽透過對角線攻勢，加上對手頻頻擊球出界，以8比1領先，對手隨後展開追分，一度追成1分差，周天成在技術暫停後及時回穩，連得9分收尾，以21比10先下一城。

周天成次局遭遇亂流，加上失誤較多，最多曾落後7分，周天成在後段急起直追，強勢拉出10比1攻勢，以18比16反超，儘管對手展現韌性、連得3分超前，但周天成耐心與對手周旋，以21比19搶下勝利，本季首勝到手。

闖進16強賽後，周天成接下來將對決來自馬來西亞、世界排名第37的劉國倫，兩人過去6度碰頭，周天成握有4勝2敗對戰優勢。（編輯：謝雅竹）1110316