戴資穎直落二勝出 全英公開賽晉級16強

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）尋求賽史第4冠的世界球后戴資穎今天全英羽球公開賽女單首輪登場，僅用30分鐘，就以21比12、21比14力挫比利時女將譚蓮妮，挺進16強。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列全英羽球公開賽今天在伯明罕開打，戴資穎與台灣一哥周天成將在首輪賽事分頭出擊。

戴資穎上週德國公開賽意外輸給日本女將高橋沙也加，爆冷在16強止步，本週重振旗鼓，征戰全英公開賽，她過去曾在2017、2018年及2020年3度封后，與中國女將謝杏芳並列21世紀女單球員最多，這次將挑戰生涯第4冠。

戴資穎首輪出戰排名第36的比利時女將譚蓮妮（Lianne Tan），生涯首度對決，戴資穎開賽克服0比3落後，連得4分反超，在10比7領先情況下，一度被對手逆轉超前，而戴資穎穩住陣腳，拉出一波8比0攻勢反擊，以21比12收下首局。

熱機完畢的戴資穎，次局迅速拉開差距，以20比以12領先，儘管被對手化解2個賽末點，戴資穎仍順利以21比14收下勝利，僅花30分鐘就晉級16強。

戴資穎接下來16強迎戰泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），將力拚8強入場券。（編輯：張雅淨）1110316