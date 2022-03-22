旅美資歷王志庭後援亮相 春季聯賽台北興富發搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）成棒甲組春季聯賽，台北興富發隊首戰對上綺麗珊瑚，興富發隊今天投打發揮，邱邦敲出滿貫砲，具旅美資歷投手王志庭也首度亮相，後援投1局無失分，興富發最後以8比0拿勝。

111年全國成棒甲組春季聯賽昨天開打，台北興富發隊昨天沒有賽程，今天與綺麗珊瑚隊交手，興富發隊派出投手林宇祥先發，總計用76球投5局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、1次保送，無失分。

興富發隊6局啟動牛棚，洪安生、黃柏儒、林瑋滐依序登板，沒有失掉分數，具旅美資歷的投手王志庭也在9局登板後援。

王志庭面對首名打者被敲出安打，接著依序讓打者敲出三壘方向滾地球、右外野方向飛球、右外野方向飛球出局，沒有失分；今天總計用18球投1局，被敲1支安打，沒有投出保送、無失分，替球隊守住勝利。

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兩隊前4局打完都沒有拿下分數，興富發隊5局靠著黃明真三壘打、邱邦適時安打先馳得點，6局靠著6安、3保送，包括邱邦滿貫砲，加上對手1次守備失誤，一口氣打了11人次、攻下6分大局，9局再添1分，順利拿勝。

屏東紅尾隊今天與桃園市成棒隊交手，屏東紅尾隊攻勢集中在後半段，前8局打完1比6落後，9局靠著單局5支安打、2次保送，單局攻下7分，李鴻偉敲出超前比數2分砲成為球隊搶勝功臣，屏東紅尾終場以8比6拿下勝利。（編輯：屈享平）1110322