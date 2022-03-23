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PLG1/252

領航猿戰績不佳 鄭志龍請辭總教練

2022/3/23 21:23（3/23 22:10 更新）
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台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園領航猿隊23日宣布，總教練鄭志龍（中）因球隊戰績不佳自行請辭。圖為鄭志龍111年3月5日在桃園巨蛋帶兵出征。中央社記者張新偉攝　111年3月23日
台灣職籃聯盟P.LEAGUE+桃園領航猿隊23日宣布，總教練鄭志龍（中）因球隊戰績不佳自行請辭。圖為鄭志龍111年3月5日在桃園巨蛋帶兵出征。中央社記者張新偉攝　111年3月23日
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（中央社記者龍柏安台北23日電）桃園領航猿今天宣布，總教練鄭志龍因球隊戰績不佳，請辭總教練，球團雖極力慰留，不過仍選擇尊重。鄭志龍也成為繼高雄鋼鐵人洋教頭貝瑞後，PLG第2個提前下課的教頭。

桃園領航猿上季在台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+元年，戰績以10勝4負排名第2，不料本季至今僅繳出5勝11負，在聯盟排名倒數第2，目前還處於3連敗低潮，僅優於4勝14負、本季新成軍的高雄鋼鐵人。

球團新聞稿中指出，鄭志龍因戰績不佳請辭，並表示，「球隊戰績不佳，身為總教練責無旁貸。」球團雖積極慰留，並肯定他執教期間的付出與貢獻，不過他辭意堅決，球團也只能尊重，至於總教練的代理人選近期將另行公布。

無獨有偶的，聯盟戰績墊底的鋼鐵人也因戰績不佳，日前宣布將洋教頭貝瑞（Demarcus Berry）開鍘，而鄭志龍也是本季聯盟當中，第2個在球季中提前去職的總教練。（編輯：張雅淨）1110323

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