獅隊排定6名土投先發 胡智為等3人拚開幕戰

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中華職棒統一獅隊透過自辦與官方熱身賽輪值，總教練林岳平上半季預計安排去年季中加盟獅隊的胡智為（圖）等6名先發投手人選，開幕戰將從胡智為、施子謙及江辰晏擇一扛起先發重責。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月24日

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職統一獅隊今天發布新聞稿表示，透過自辦與官方熱身賽輪值，總教練林岳平上半季預計安排6名先發投手人選，其中胡智為、施子謙及江辰晏近況最佳，開幕戰將擇一扛起先發重責。

上半季獅隊6名先發人選，分別為包括胡智為、施子謙、江辰晏、古林睿煬、潘威倫及姚杰宏。

去年季中胡智為加盟統一獅，過去在美職多以中繼或救援身分做準備，今年為站穩一軍先發，胡智為做了許多功課，熱身賽期間最快球速151公里，無論體能或技術上，透過完整春訓調整，期許今年成績能更穩定。

另一名競爭開幕先發投手的施子謙，去年多在一、二軍浮沉，甚至一度調整到中繼。今年施子謙捲土重來，要找回自己2018年新人王的身手。施子謙認為自己並非速球派，希望以控球為優勢進入一軍輪值，也剛好今年體能教練一色優回歸，施子謙想從他身上挖掘更多訓練方式，精進本身能力。

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備受期待的古林睿煬，熱身賽期間因恢復狀況不如預期，曾跳過先發輪值。林岳平設定古林睿煬做為第5號先發。至於40歲老將潘威倫，不僅是中華職棒勝投紀錄保持人，無論先發場次、投球局數與投球數都是聯盟第一人，今年是他第20個球季，再投出4勝、123球，就能達成生涯150勝與3萬球的里程碑。

牛棚方面，備受期待的新人投手劉予承，150公里速球獲林岳平青睞，較擔憂的是控球與頻繁出賽後的恢復力。至於去年倚賴的2名中繼投手鄭鈞仁與吳承諭，由於去年投球數較多，超過身體負荷，今年林岳平特別體諒，給他們較多時間準備，空缺由學長王鏡銘、邱浩鈞補上。（編輯：屈享平）1110324