陳重廷9上敲關鍵安打 官辦熱身賽獅戰平兄弟

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒今天在澄清湖棒球場舉行的官辦熱身賽，中信兄弟本來取得1分領先，不過9局上統一獅隊的陳重廷敲出追平二壘安打，終場兩隊以5比5打成和局。

兄弟在1局下率先展開攻勢，王威晨、許基宏敲安打得1分後，詹子賢遭到觸身球，接著游擊手謝修銓發生失誤，張志豪再擊出高飛犧牲打，取得2比0領先；3局上獅隊進行反攻，林岱安、謝修銓、陳傑憲、羅薩、蘇智傑、陳鏞基都敲出安打，一舉攻下4分超前。

3局下兄弟的許基宏敲二壘安打後，游擊手謝修銓發生失誤形成二、三壘有人，接著陳子豪擊出高飛犧牲打得1分，張志豪再敲安打送回追平分；5局下許基宏擊出內野安打後，因游擊手謝修銓失誤攻占二壘，接著陳子豪敲安打送回超前分。

不過9局上獅隊的姚雨翔敲出安打後，代跑陳重羽靠著推進上二壘，接著比賽後半段才替補上場守游擊的陳重廷敲出二壘安打，帶有1分打點，最終雙方以5比5握手言和。這場比賽獅隊先發游擊手謝修銓發生3次失誤。

兄弟今天推出洋投象魔力先發，用68球投4局，被敲6支安打，投1次保送、2次三振，失掉4分；接著李振昌、楊志龍、黃恩賜、王奕凱先後投1局，都沒有失分；最後吳俊偉投1局被敲2支安打，失1分。

獅隊則是由潘威倫先發，用64球投4局，被敲5支安打，出現1次觸身球保送，送出1次三振，受到隊友守備失誤影響，失4分中僅1分責失；之後王鏡銘投1局被敲3支安打，失1分非責失；林威志、江承峰、劉予承、陳韻文接連登板都沒有失分。（編輯：謝雅竹）1110324