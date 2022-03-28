PLG夢想家3洋將底定 攻城獅添新血

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+本季交易大限將屆，福爾摩沙台新夢想家今天敲定3洋將陣容，並與希克斯解約，而新竹街口攻城獅則網羅新洋將布魯斯巫獅助陣。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）本季球員註冊及交易大限日期為4月1日下午5時，6隊本土和洋將陣容近期陸續定案。

夢想家球團今天發布新聞稿宣布，因考量陣容配置，決定解除與洋將希克斯（Stephan Hicks）合約關係，本季剩餘的賽事將註冊吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、布依德（Julian Boyd）與揚科維奇（Stefan Jankovic）3名洋將。

希克斯今年3月加入球隊訓練，本季出賽2場，繳出19分、15.5籃板，三分球命中率超過4成5。

夢想家球團總經理韓駿鎧表示，感謝希克斯的努力與付出，並稱讚希克斯是名團隊意識強、配合度高的球員，他指出，考量接下來賽程緊湊且場場關鍵，因此希望能以目前調整狀態最佳的球員，應對後續賽事。

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另外，攻城獅在洋將大勝（Branden Dawson）因家庭因素離隊後，陣中僅剩辛巴（Sim Bhullar）、法獅（Nick Faust）2名洋將。

攻城獅球團今天宣布，擁有以色列、挪威、波多黎各、墨西哥等聯賽經驗的洋將布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）正式加盟，身高199公分的他，未來將披上31號戰袍出賽，期盼未來能提升球隊外線威脅性，進而釋放禁區攻擊的空間。（編輯：陳政偉）1110328