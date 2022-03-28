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張育成1/108

張育成棒打達比修有 連兩戰敲安打擊率4成38

2022/3/28 08:54（3/28 11:02 更新）
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台灣棒球好手張育成（圖）28日在春訓熱身賽客場出戰聖地牙哥教士隊，對教士先發強投達比修有敲出一支安打。（中央社檔案照片）
台灣棒球好手張育成（圖）28日在春訓熱身賽客場出戰聖地牙哥教士隊，對教士先發強投達比修有敲出一支安打。（中央社檔案照片）
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（中央社台北28日電）台灣棒球好手張育成今天在美國職業棒球大聯盟（MLB）春訓熱身賽客場出戰聖地牙哥教士隊，對教士先發強投達比修有敲出一支安打，但終場張育成效力的克里夫蘭守護者隊仍以1比5不敵教士。

張育成這場比賽擔任先發二壘手、打第5棒，2局上守護者（Cleveland Guardians）0比3落後時，首打席面對達比修有投出的第1球就敲出右外野安打，這已是張育成連兩戰敲安。

達比修有投完4局後退場，總計被敲兩支安打、投出4次三振，有1分責失，最終拿下勝投。

張育成之後在5局上敲出左外野方向飛球出局、7局上遭三振，但賽後打擊率仍維持4成38高檔，近況火燙。（編輯：李明宗）1110328

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