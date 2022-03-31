悍將簽下前桃猿投手賴智垣 補強牛棚戰力

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒富邦悍將隊今天宣布，與前樂天桃猿投手賴智垣完成簽約，賴智垣新球季將披上悍將戰袍，為悍將牛棚投手群添新戰力，他預計4月1日向球隊報到，正式加入球隊運作。

今年25歲的賴智垣畢業於台灣體育運動大學，是名右投手，在2018年選秀會上獲得指名加入樂天桃猿隊，曾在2019、2020年一軍有過23場後援出賽，防禦率9.93，近年則多在二軍擔任牛棚投手。去年底賴智垣遭到桃猿隊釋出，之後在今年春訓到味全龍隊測試。

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悍將今天發布新聞稿指出，賴智垣今年春訓表現優異，還曾投出生涯最佳的147公里球速，球團看中他的潛力，決定延攬賴智垣加入球隊並已完成簽約，他將穿上悍將25號球衣，期盼他加入球隊後，能展現出更優異的投球表現，並且成為球隊堅實的牛棚戰力。

此外，味全在今年春訓找各隊的戰力外選手測試，包括之前效力過富邦悍將的林羿豪、羅國華、葉國情，還有前樂天桃猿投手賴智垣、劉昱言，以及味全60人名單外的歐耀宗、林政賢。經過測試後，由劉昱言、林羿豪脫穎而出，成為味全正式選手；賴智垣則順利加入富邦悍將。（編輯：張芷瑄）1110331