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味全網羅林羿豪羅國華劉昱言 補強投手戰力

2022/4/1 13:30
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（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職味全龍隊今天宣布與前富邦悍將投手林羿豪、羅國華正式簽約，連同前樂天桃猿隊左投劉昱言在內，味全在季前補進3名有經驗的投手，補強牛棚戰力。

27歲左投劉昱言自2016年以第3指名加入中職樂天桃猿隊，之前共在一軍出賽19場含2場先發，防禦率8.84，不過去年底遭到桃猿隊釋出。劉昱言今年春訓獲邀到味全測試，熱身賽表現優異，最早獲得球團青睞簽約，球衣背號選擇15號。

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31歲右投林羿豪具有旅日經驗，國中畢業後成為日職讀賣巨人育成選手，2013年加入中職義大犀牛隊，之後隨著球隊易主到富邦悍將隊，總計在中職一軍有8個球季出賽紀錄，但去年因傷僅在一軍出賽3場，季末就遭到釋出。如今林羿豪轉戰味全龍隊，獲得球團肯定，球衣背號選擇47號。

29歲右投羅國華同樣具有旅外經驗，之前有5年的旅美資歷，2017年加入中職富邦悍將隊，單季最多出賽29場，總計在一軍出賽77場，防禦率6.26，去年季末遭到悍將釋出。羅國華在味全測試賽中最快曾飆出147公里球速，也讓球團決定吸收他進球隊，球衣背號選擇00號。（編輯：唐聲揚）1110401

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