黃保羅U18東岸聯盟飆151公里 拚選秀順位

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2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽，平鎮高中3日與花蓮體中交手，平鎮投手黃保羅（圖）後援登板，飆出最快球速151公里，投2.2局無失分，率隊以3比1拿勝，此次登板狀況佳、有機會提升順位拚中職選秀首輪。中央社記者謝靜雯攝 111年4月3日

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中今天與花蓮體中交手，平鎮投手黃保羅後援登板，飆出最快球速151公里、投2.2局無失分，率隊以3比1拿勝，此次登板狀況佳、有機會提升順位拚中職選秀首輪。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽平鎮高中昨天吞下首敗，今天與花蓮體中交手，比賽前半段一度落後，黃保羅5局上球隊落後1分時登板後援。

黃保羅投2.2局沒被敲出安打，飆出5次三振、無失分，沒有被敲出安打、也沒有投出保送，飆出生涯最快球速151公里，幫助球隊保住後半段追分機會，平鎮5局下追回3分，順利拿下比賽勝利。

高三投手黃保羅條件佳，但先前木棒聯賽表現不算理想，他透露，木棒聯賽結束之後有看影片修正，調整節奏和擺臂，先前練習時有幾顆投到150公里，正式賽飆破150公里是首次。

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平鎮高中今年高三投手伍祐城、林詔恩、黃保羅都確定要投入中職選秀，黃保羅U18東岸聯盟目前為止2場登板、表現出色，球速越飆越快，也有機會再提升身價，球探坦言，若維持這2場的好狀態，挑戰首輪也有機會。

黃保羅球速突破，但他表示，現階段希望專注在變化球上，之前變速球投不太出來，最近再拿出來投，好像突然「開竅」，有不錯的效果，這2場出賽表現不錯，壓力釋放，自信心也提升許多。（編輯：張雅淨）1110403