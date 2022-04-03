兄弟教練佛斯特歸隊 戒指、新背號都有特殊意義

中華職棒中信兄弟投手教練佛斯特之前因為父喪緊急返回美國，3月再回到台灣，3日已結束自主健康管理歸隊，他將之前送給爸爸的冠軍戒重新戴回自己手上，也換上已逝啟蒙教練的背號，以紀念他們。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月3日

（中央社記者楊啟芳台中3日電）中職中信兄弟投手教練佛斯特之前因為父喪緊急返回美國，今天已結束自主健康管理歸隊，他將之前送給爸爸的冠軍戒重新戴回自己手上，也換上已逝啟蒙教練的背號，以紀念他們。

佛斯特本來在農曆過年間就已經抵台準備春訓，不過之後因為爸爸過世緊急返美，3月再回到台灣，經過隔離及自主管理後，已經在今天歸隊。

佛斯特接受媒體訪問時表示，他在美國時牛棚教練林恩宇幫了很多忙，「我們合作很多年，我不在時出賽、訓練名單都是由他安排，再透過翻譯拍照傳給我，所以我都能掌握投手的狀況」。

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佛斯特的手上多了一枚戒指，他表示，這是他在2001年打亞歷桑納秋季聯盟時奪冠拿到的冠軍戒，之前送給爸爸，但爸爸過世之後就拿回來戴在手上，「這個比賽競爭非常激烈，是各隊找出最強新秀去打的比賽，基本上90%最後都有上過大聯盟」。另外，佛斯特戴著的項鍊則是紀念過世的母親。

除了今年父親辭世，佛斯特表示，1個月內他的大學時期教練謝福（Ed Cheff）也過世，因此本季將背號換成以前教練用的27號。談到這名教練，佛斯特說：「如果之前沒有他，就沒有現在的我、現在的成就，不論是身為球員、教練，或是身為人，對我影響都非常深遠。」（編輯：管中維）1110403