許基宏轟生涯首支滿貫砲 笑說女兒玩偶熊是致勝功臣

中華職棒中信兄弟3日賽事，靠著許基宏（右）在5局下轟出生涯首支滿貫砲，終場兄弟以8比2擊敗富邦悍將，奪下兄弟本季首勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月3日

（中央社記者楊啟芳台中3日電）中職今天在洲際球場的賽事，中信兄弟靠著許基宏轟出生涯首支滿貫砲，加上象魔力7局好投，終場以8比2擊敗富邦悍將，許基宏賽後笑說，女兒的玩偶熊是今天致勝功臣。

兄弟在5局下展開攻勢，岳東華、岳政華、江坤宇接連敲安打得1分後，福來喜遭到觸身球保送，許基宏再從范米特手中轟出滿貫全壘打，是他生涯首支滿貫砲，取得5比0領先；6局下包括張志豪、岳東華連續2支陽春砲在內，兄弟再攻下3分。

兄弟此戰先發投手象魔力用89球投7局，僅被敲出2支安打、投出2次保送，飆出7次三振，沒有失分，投球數、局數、三振數都是中職生涯新高；象魔力退場之後，謝榮豪8局上被申皓瑋轟出陽春砲，兄弟才掉分；接著9局上李振昌被霸帝士敲陽春砲，最終兄弟以8比2奪下本季首勝。

單場MVP由敲出滿貫砲的許基宏拿下，剛好今天許基宏的女兒把玩偶熊落在車上，許基宏把玩偶熊放在身邊就有好表現，他笑說：「它是今天的致勝功臣」。不過許基宏說，回家之後還是會把熊還給女兒，生涯首支滿貫砲的紀念球也會送給她。

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能敲出滿貫砲，許基宏表示，「滿開心的，我終於打一支4分的，之前就有想過，但上場後不會去想這個，只會想說要怎麼把分數打回來，並不是一定要打全壘打，什麼方式都好。」談到打擊策略，許基宏指出，由於前一個打席投手出現觸身球，一定想要盡早拿到好球數，「剛好有掌握住失投球」。

象魔力也是此戰功臣之一，兄弟教頭林威助表示，象魔力今天節奏掌握得不錯，會不定時變化節奏。林威助也指出，今天的贏球關鍵是在後面棒次，「一開始都是投手戰，所以先拿分數是贏球關鍵，後面大家才比較放開一點」。（編輯：陳仁華）1110403