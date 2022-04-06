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張育成熱身賽打點、長打率全隊最高 拚開幕戰先發

2022/4/6 11:38
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）克里夫蘭守護者美職大聯盟熱身賽最後一戰與洛磯隊交手，張育成先發出賽2打數無安打、選到保送上壘，熱身賽打點、長打率都是全隊最高，力拚連兩年開幕戰先發。

美國職棒大聯盟熱身賽守護者隊今天兵分兩路分別與亞利桑那響尾蛇隊和科羅拉多洛磯隊交手，與洛磯隊比賽，張育成先發出賽扛4棒守二壘。

張育成首局壘上有人時打成雙殺打出局，3局吞下三振，5局選到保送上壘，接著被換代跑退場，今天單場2打數沒有安打，吞下1次三振、有1保送。

儘管張育成今天比賽沒有敲安，但春訓熱身賽仍留下不錯的成績，總計13場出賽、36打數敲出11支安打，超過一半是長打，有4支二壘打、2發全壘打，貢獻9分打點，打擊率3成06，打點、長打率都是全隊最高。

守護者隊今天團隊敲出8支安打，其中有3發全壘打，但仍不敵洛磯隊團隊15支安打串聯搶分，終場以3比10吞敗；守護者隊例行賽開幕首戰為台灣時間8日與堪薩斯市皇家隊交手，張育成力拚開幕戰先發。

匹茲堡海盜隊今天熱身賽與費城人隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲支援大聯盟熱身賽，今天也是比賽後半段上場接替守游擊，8局打擊機會吞下三振，海盜隊終場以1比5吞敗。（編輯：張雅淨）1110406

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