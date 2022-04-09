胡金龍追平轟、陳重廷再見安 獅隊延長賽勝桃猿

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中華職棒澄清湖球場開幕戰8日登場，樂天桃猿和統一獅鏖戰到延長賽，10局下獅隊的胡金龍敲出轉隊後首轟，也是一發追平轟，接著陳重廷敲再見安打，終場獅隊9比8獲勝。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月9日

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職澄清湖球場開幕戰今天登場，樂天桃猿和統一獅互有攻勢，兩邊先發投手陳冠宇、胡智為提早被打退場，10局下胡金龍敲出追平轟，陳重廷敲再見安打，終場獅隊9比8獲勝。

1局上桃猿的成晉敲出安打後盜上二壘，陳俊秀再補上安打，攻下1分；2局上梁家榮、林承飛、邱丹、陳晨威、成晉都敲出一壘安打，桃猿再得3分。獅隊在3局下反攻，一、二壘有人時，陳重廷敲出二壘安打得1分，陳傑憲再擊出1打點滾地球，蘇智傑則敲1打點二壘安打，僅剩1分落後。

桃猿隊在4局上靠著陳晨威、林立接連敲安打，也得1分；不過5局下獅隊利用陳重廷選到保送，及陳傑憲、林靖凱擊出安打攻占滿壘，接著蘇智傑敲出追平2打點安打，雙方形成5比5平手。7局上桃猿的梁家榮從劉軒荅手中轟出超前陽春砲，9局上再添1分。

9局下獅隊啟用代打都建功，潘武雄、林子豪敲安打得1分後，施冠宇再擊出一壘方向安打，追平比數，雙方7比7平手。

到了延長賽10局上，桃猿的林立敲安打後，盜上二壘再靠著2次暴投跑回超前分；不過10局下胡金龍轟出追平陽春砲，是他本季轉戰獅隊後首轟，接著陳鏞基選到保送，陳重羽、陳重廷都敲出安打送回超前分，終場獅隊以9比8奪勝。

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單場MVP由轟出追平全壘打的胡金龍拿下，由於2020年他還效力富邦悍將時，引起群組留言風波遭到冷凍，直到今年轉戰獅隊，今天是他睽違653天再度先發出賽，且和陳鏞基打前後棒，「金鏞連線」再現，並睽違672天再度開轟。

此戰上演前旅外投手對決，桃猿隊推出前旅日投手陳冠宇先發，用80球僅投4局，被敲7支安打，投2次四死球保送、2次三振，失掉5分；獅隊先發投手為前旅美投手胡智為，用75球也僅投4局，被敲10支安打，投1次保送、3次三振，失5分含4分責失。1110409