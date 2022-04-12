全國身心障礙運動會台中落幕 南投2年後接手辦

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）由台中市舉辦111年全國身心障礙國民運動會今天落幕，台北市仍是最大贏家，累計207金、113銀、66銅，第9度蟬連總冠軍，而身障運動會2年後將由南投接手舉辦。

111年全國身心障礙國民運動會今天在台中洲際多功能運動中心舉行閉幕典禮，由台中市交棒給下屆主辦縣市南投市。

南投縣副縣長陳正昇出席閉幕典禮時表示：「下一屆我們希望用溫馨、祥和的氛圍來舉辦，也盡量鼓勵身心障礙者參與比賽的籌辦。」

為期4天賽事，共吸引全國22縣市、逾2000名身心障礙選手齊聚一堂，根據主辦單位統計，台北市仍是最大贏家，累計207金、113銀、66銅，第9度蟬連總冠軍，地主台中市代表隊以104金、82銀、33銅排名第2。

主辦單位表示，這次共75項、共92人次改寫全國紀錄，而締造大會新猷部分，更達80項102人次。

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個人方面，台北市肢障游泳好手黃榮財進帳8金、1銀的成績，為游泳池畔的最大贏家，可惜在100公尺蛙式項目以3.74秒之差僅獲得銀牌；帕運國手陳亮達代表高雄市參加肢障游泳7項都摘金；聽奧國手黃清璿代表台北市，則繳出6金、3銀的佳績，為5月聽障奧運先暖身。

放眼田徑場上，地主台中聽奧國手許樂個人參加的8項全部奪金，除了100公尺項目改寫全國紀錄外，100公尺跨欄及800公尺雙雙締造大會新猷；台中市肢障田徑選手林建宏一舉拿下8金，其中2項破全國紀錄；帕運國手楊川輝則代表台北市拿下5金，其中三級跳遠項目打破個人保持的全國紀錄。（編輯：張芷瑄）1110412