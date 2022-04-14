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NBA楊恩發威老鷹啄黃蜂 將與騎士搶東區老八

2022/4/14 11:21
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（中央社亞特蘭大13日綜合外電報導）NBA美國職籃亞特蘭大老鷹後衛楊恩（Trae Young）今天豪取24分，率隊以132比103在附加賽大勝夏洛特黃蜂，15日將與克里夫蘭騎士一較高下，搶奪東區最後一張季後賽門票。

此役東道主老鷹靠著楊恩與韓特（De'Andre Hunter）第3節發威奠定勝基，成功壓制實力有段差距的黃蜂，提早收下勝利。贏得這場附加賽後，老鷹15日將和騎士爭奪季後賽第8種子，勝者將在季後賽首輪挑戰東區龍頭邁阿密熱火。

老鷹此役打完上半場僅以60比52領先，但第3節進攻端碾壓黃蜂打出42比24攻勢，領先一度多達26分，其中楊恩與韓特分別進帳14分與16分，包含3記三分球。

黃蜂則以波爾（LaMelo Ball）26分最高，羅齊爾（Terry Rozie）有21分，華盛頓（P.J. Washington）貢獻17分，比賽還剩6分39秒時被驅逐出場的布里吉斯（Miles Bridges）則有12分。

黃蜂連2年在附加賽客場遭到淘汰，2016年後就未曾打進季後賽。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110414

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