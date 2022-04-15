LPGA樂天錦標賽次輪 李旻繳73桿並列18

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（中央社記者龍柏安台北15日電）東京奧運女子高爾夫國手李旻，今天在LPGA樂天錦標賽次輪，繳出高於標準1桿的73桿，累計以低於標準2桿的142桿，排名從首輪打完的並列11，小幅下修至並列17。

總獎金200萬美元（約新台幣5828萬）的LPGA樂天錦標賽，今年移師夏威夷歐胡島的霍卡雷鄉村俱樂部（Hoakalei Country Club）舉行，韓國名將金孝周在前兩回合打完，以低於標準10桿的成績獨走，以3桿之差領先澳洲的坎普（Sarah Kemp）。

樂天錦標賽前2回合打完，大會取高於標準桿3桿的147桿為晉級標準，而這場比賽台灣共有8名女將參賽，除表現最佳的李旻外，包括程思嘉與侯羽桑都順利通關，不過台灣一姐徐薇淩、盧曉晴、錢珮芸、侯羽薔與彭婕等人，則未能晉級。

李旻首輪打完以低於標準3桿的成績，收在並列11，今天她從後9洞出發，前8洞始終持平，直到第18洞才進帳第一隻小鳥，排名一度衝上9。

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轉場後李旻在第6、7洞接連苦吞柏忌，排名也跟著下滑，她雖在第8洞捕鳥止血，無奈最後收尾的第9洞又再吞柏忌，也讓她今天以2鳥、3柏忌、高於標準1桿的73桿作收，排名並列17。

除此之外，程思嘉今天沒有進帳任何小鳥，反吞下3個柏忌，單回合以高於標準3桿的75桿繳卡，兩回合累計以高於標準2桿的146桿，並列48；而侯羽桑則以高於標準3桿的147桿，並列62。（編輯：屈享平）1110415