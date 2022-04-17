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中華跆拳道代表隊出征 台中伴手禮業者以家鄉味打氣

2022/4/17 19:03
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」在韓國舉行，中華跆拳道代表隊今天在桃園國際機場集合出發，台中市多家伴手禮業者到場致贈伴手禮，用家鄉味為選手打氣。

「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」4月21日至24日在韓國高陽舉行，中華跆拳道代表隊一行39人今天在桃園國際機場集合出發。台中市的伴手禮業者包括久久津、法布甜、美姬饅頭、阿聰師和長松食品，到場聲援。

台中市工策會總幹事黃于珊透過新聞稿表示，跆拳道是台灣的焦點賽事，此次賽事有多位在地優秀選手參賽，媒合台中伴手禮業者贊助中華代表隊，不僅給予選手最大支持，也盼藉此讓台中伴手禮走上國際舞台，發光發熱。

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中華民國跆拳道協會張火爐理事長說明，「2022高陽世界跆拳道品勢錦標賽」參賽總人數超過2000人，參賽國家達70國以上，競爭激烈；這次獲得台中伴手禮業者聲援，盼讓選手帶著伴手禮出去，拿著獎牌回來。

工策會表示，此次共贊助伴手禮250份，受限托運規範，每家廠商配合提供各50份，品項包含久久津的蘋果米餅、法布甜的馬卡龍鳳梨酥、長松食品的黑糖沙琪瑪、美姬饅頭的好柿花生鮮乳造型饅頭、阿聰師的小芋仔禮盒，廠商表示未來願長期贊助，讓選手吃得甜在嘴裡、暖在心裡。（編輯：陳仁華）1110417

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