中職桃猿、悍將戰因雨延賽 黃子鵬改20日先發

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原訂19日晚間在樂天桃園棒球場舉行的富邦悍將與樂天桃猿隊賽事，因雨勢影響、無法進行比賽，延至5月9日原場地補賽。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）原訂今晚在樂天桃園棒球場舉行的富邦悍將與樂天桃猿隊賽事，因為雨勢影響、無法進行比賽，延至5月9日原場地補賽；桃猿隊原訂今天先發投手黃子鵬改為明日先發。

中華職棒今天賽程兩地開打，但原訂晚間18時35分在樂天桃園棒球場賽事，因為雨勢影響、場地無法比賽，比賽延至5月9日晚間18時35分、原場地進行補賽。

另一場在台中洲際棒球場由中信兄弟迎戰味全龍隊的比賽，味全龍隊先發投手為廖任磊，兄弟隊則派出呂彥青先發，呂彥青目前為止本季僅後援出賽1場，投4.2局失掉1分責失分、承擔敗投，今天為本季首場先發出賽。

明天中職賽程也是兩地開打，味全龍隊繼續在洲際棒球場與中信兄弟隊交手，龍隊先發投手為郭郁政、兄弟先發投手為洋投泰迪。

樂天桃猿隊主場迎戰統一獅隊，桃猿隊原訂今天的先發投手黃子鵬改至明天先發，獅隊先發投手則為胡智為。

獅隊17日與中信兄弟交手，打至延長賽發生改判抗議衝突，獅隊教練郭俊佑遭罰款並禁賽3場，禁賽部分從20日起開始執行。（編輯：吳協昌）1110419