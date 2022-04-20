PLG季後賽5/21開打 總冠軍賽6/3登場

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天宣布，季後賽5月21日將開打，而總冠軍賽將於6月3日登場，目前有3隊取得季後賽門票，福爾摩沙台新夢想家最快在4月23日搭上末班車。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）本季例行賽將在5月15日告一段落，例行賽前4名隊伍將挺進季後賽，目前新北國王、新竹街口攻城獅與衛冕軍台北富邦勇士確定躋身季後賽行列。

PLG今天發布新聞稿公布季後賽時程，季後賽將於5月21日到5月29日分2組進行，由例行賽排名第1對上第4，以及例行賽排名第2對上第3，賽制為5戰3勝，主場配置為「2-2-1」，而季後賽及總冠軍賽的主場優先順序，都以例行賽戰績排名為主。

季後賽勝隊將晉級6月3日到6月18日登場的總冠軍賽，展開7戰4勝制系列賽，主場配置為「2-2-1-1-1」。

最後1張季後賽門票將由夢想家與桃園領航猿爭奪，目前戰績各為13勝9敗、7勝17敗，夢想家預計23日在主場台中洲際迷你蛋出戰富邦勇士，只要贏球就能前進季後賽。（編輯：張雅淨）1110420