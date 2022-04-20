泰迪無四死球完封 岳東華灌4打點兄弟勝味全

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中華職棒中信兄弟隊投手泰迪20日在台中洲際球場演出無四死球完封勝，9局總計用了126球，飆出9次三振，為中職生涯首度演出完投完封勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月20日

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，中信兄弟洋投泰迪演出無四死球完封，加上打線全場敲出15支安打，其中岳東華敲出3安還開轟，包辦4分打點，以9比0擊敗味全龍。

泰迪今天用126球完投9局，單場用球數126為中職生涯新高，被敲8支安打，沒有出現四死球保送，飆出9次三振，沒有掉分奪下勝投，生涯首度演出完封，也獲選為單場MVP。他在MVP頒獎時表示，第9局投手教練佛斯特上來詢問狀況時，「我說我還可以，很幸運最後解決掉打者。」

兄弟在1局下就展開攻勢，江坤宇遭觸身球保送後，張志豪、許基宏都敲安打，攻下1分，接著詹子賢也敲安打形成滿壘，陳文杰選到保送擠回1分，岳東華再敲安打送回1分，取得3比0領先；4局下兄弟靠著岳東華轟出陽春砲，再添1分。

5局下兄弟更是攻下大局，張志豪、許基宏、詹子賢、陳文杰、岳東華、陳家駒連6棒都敲出安打，加上岳政華擊出高飛犧牲打，單局攻下5分，味全先發投手郭郁政僅投4局掉8分，為生涯單場新高。終場兄弟以9比0奪勝，本季首度贏富邦悍將以外的球隊。

岳東華這場在1局下擊出一壘安打、4局下敲出全壘打、5局下擊出二壘安打，4打數敲出3支安打，演出猛打賞，而且包辦4分打點、2得分，只差1支三壘安打就能達成完全打擊，且單場7壘打數也寫下單場個人新高。（編輯：吳協昌）1110420