LPGA洛杉磯公開賽首輪 錢珮芸69桿並列11

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（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣職業高球女將錢珮芸，今天在LPGA的洛杉磯公開賽首輪，打下6鳥另有4個柏忌，繳出低於標準2桿的69桿、並列11，是5名同場參賽的台將當中，表現最佳的女將。

總獎金150萬美元（約新台幣4394萬）的洛杉磯公開賽，今年在威爾榭鄉村俱樂部（Wilshire Country Club）展開4回合、72洞競桿，首輪打完以美國女將艾莉森李（Alison Lee）以低於標準5桿的66桿，暫以1桿之差取得領先。

洛杉磯公開賽除錢珮芸外，另有「侯家姊妹花」侯羽桑、侯羽薔，以及去年東京奧運高爾夫國手徐薇淩與李旻等共計5人參賽，不過首輪僅錢珮芸繳出紅字成績卡（低於標準桿），而侯羽桑則以平標準的71桿作收，排名並列30，則是排名次佳的台灣女將。

錢珮芸今天表現有些震盪，她博蒂進帳雖多，但柏忌也不少，最後僅以低於標準2桿的69桿完賽。

至於侯羽桑今天狀況相仿，她全場打下3鳥，卻也吞下3個柏忌，一來一往全扯平，而妹妹侯羽薔則陷入亂流，她打下3鳥，卻苦吞了6個柏忌，以高於標準3桿的74桿繳卡，排名並列83。

徐薇淩與李旻這對奧運女將今天堪稱同病相憐，兩人雙雙繳出高於標準4桿的75桿，首回合打完並列100名。（編輯：陳政偉）1110422