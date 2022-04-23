PLG夢想家三分轟垮勇士 搭上季後賽末班車

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（中央社記者龍柏安台北23日電）一隻腳已跨進季後賽門檻的福爾摩沙台新夢想家，今天靠著全隊合力飆進平紀錄的21顆三分球，終場124比87擊敗台北富邦勇士，搭上PLG季後賽的末班車。

P. LEAGUE+聯盟今天由福爾摩沙台新夢想家，在主場台中洲際迷你蛋迎戰台北富邦勇士，夢想家在拿下勝利後，也宣告PLG季後賽4強隊伍全數出爐，將由新北國王、新竹街口攻城獅、勇士與夢想家4隊角逐總冠軍。

今天是夢想家和勇士本季第5度交鋒，雙方前4次交手勝負各半，不過賽前季後賽門票就已「聽牌」的夢想家，今天求勝心切，全隊合力飆進平聯盟單場最高紀錄的21顆三分球，且團隊命中率55.5%則是寫下聯盟新猷，靠著猛烈的三分砲火轟垮上季聯盟總冠軍富邦勇士。

夢想家今天開局迅速暖機完成，首節全隊團隊三分球10投6中，單節就拉出31比20攻勢，上半場打完已握有19分領先優勢。

下半場狀況火燙的夢想家依舊沒有降溫，雙方差距也越拉越大，最終以37分之差留下勝利。

此役夢想家全隊共有8名球員得分達到雙位數，其中以前鋒忻沃克（Randall Walko）的25分、11籃板最高，而傷癒歸隊的「小跑車」林俊吉三分球6投4中也拿下17分。

林俊吉賽後表示，前陣子因為受傷，讓他缺席了3場比賽，今天歸隊他也希望能發揮好自己擅長的工作，而在確定晉級季後賽後，他透露接下來還是會一步一步來，因為他們很多球員的經驗不如對手，因此還是希望能一步一步累積經驗。（編輯：吳協昌）1110423