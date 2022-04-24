鋼龍6局11K優質先發 龍擊敗悍將3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職味全龍隊投手鋼龍今天先發6局失3分、飆11K，率隊以7比3，3連戰全勝，橫掃富邦悍將。總教練葉君璋說，球員表現越來越穩定，也提到鋼龍本來就是三振型選手、有發揮水準。

中華職棒味全龍隊22日起作客新莊棒球場與富邦悍將隊打3連戰，今天由洋投鋼龍先發，鋼龍3局稍微有狀況，接連被敲安打、暴投先掉1分，再被林益全敲出二壘打，失掉第2分。

鋼龍4局先投出四壞保送，再被范國宸敲出二壘打、高飛犧牲打，再掉1分，但沒有擴大失分危機。鋼龍總計用104球投6局，被敲出6支安打，飆出11次三振，失掉3分責失分，優質先發拿下個人本季第2勝。

鋼龍單場11次三振，為來台單場新高。葉君璋表示，鋼龍的直球好、變化球也不錯，本來就會是三振蠻多的選手，去年球季後半段的表現和現在的調整狀況，比較符合球隊選擇找鋼龍來的期望，發揮應有的水準。

味全龍隊開季有不錯的戰績，今天賽後戰績8勝6敗，排名第2。葉君璋表示，球員表現越來越穩定，也有進入狀況，不管守備、打擊，懂得如何調整比賽的節奏。

龍隊目前為止僅在與樂天桃猿3連戰被橫掃，葉君璋坦言，桃猿隊是今年開季調整最好的球隊，不管球員的狀況、教練團隊比賽的掌握都很好，吞下3連敗，也算是心服口服。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龍隊3局靠著失誤、張政禹安打、捕逸先馳得點，4局再靠著失誤、拿莫．伊漾二壘打、張祐銘安打，單局追回2分，5局靠著郭天信二壘打添分，6局吉力吉撈．鞏冠跑出三壘打，張祐銘補上安打，送回團隊第5分。

龍隊7局再起攻勢，靠著失誤、郭天信、林智勝、邱辰、吉力吉撈．鞏冠接連安打，再添2分保險分，拿下近期3連勝；張祐銘單場3安2打點，拿下最有價值球員（MVP）。（編輯：管中維）1110424