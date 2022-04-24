張祐銘3安2打點MVP 自比螺絲盼幫助團隊

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（中央社記者謝靜雯新北24日電）中職味全龍隊張祐銘今天與富邦悍將比賽大膽攻擊，敲3安貢獻2分打點，拿下單場MVP。總教練葉君璋稱讚他成長很多，張祐銘則自比為團隊中的螺絲，扮演好角色、幫助球隊。

中華職棒味全龍隊與富邦悍將隊交手，龍隊外野手張祐銘單場4打數上壘率百分百，3局靠著失誤上壘、跑回團隊第1分，4局敲出安打、貢獻1分打點，6局再敲安打、替球隊再添分數，8局敲出個人單場第3安，幫助球隊以7比3拿勝。

張祐銘拿下單場最有價值球員（MVP），葉君璋稱讚他，雖然不是在選秀很前段順位被選入，但從進到球隊到現在，各方面表現都很穩定，心態很成熟，不容易被動搖，打擊方面，只要覺得是對的事情就會一直做。

葉君璋表示，張祐銘設定是球隊第3、4號外野手，運動能力與郭天信等人比，或許沒有這麼出色，但與很多其他球員相比，也算是不錯的球員，「他的成熟度就是職業球員，沒有太大的落差」。

張祐銘今天賽前本季僅敲出3支安打，打擊率1成36，今天單場3安、貢獻2分打點，賽後打擊率升至2成31。他表示，感謝教練團給機會，打擊教練也給很多建議，讓他有方向可以調整，之前打起來有點綁手綁腳，今天比較大膽攻擊。

張祐銘表示，知道悍將投手直球很快，要求確實擊球就好，賽前打擊率低，不會想太多，因為這種東西沒辦法控制，今天單場3安，心裡有比較放開一點。

張祐銘自比是團隊中的小螺絲，扮演好自己的角色，能夠適時幫助球隊就夠了，以為球隊做出貢獻為目標。（編輯：管中維）1110424