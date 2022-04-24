跆拳道品勢世錦賽落幕 台灣隊總成績第2

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾24日專電）為期4天的世界跆拳道品勢錦標賽今天落幕，在台灣選手活躍表現下，代表隊共抱回4面金牌、8面銀牌及7面銅牌，總成績排名第2，僅次於韓國。

台灣代表隊今年在30歲以下公認品勢男子團體、15至17歲公認品勢混雙配對、12至14歲公認品勢混雙配對、30歲以下公認品勢混雙配對共4個項目拿下金牌，追過2018年台灣主辦時的3面金牌紀錄。

自由品勢混合團體、12至14歲女子個人、18至30歲女子團體、15至17歲女子個人、青少年組男子個人、青少年組女子團體、17歲以下自由品勢女子個人、12至14歲男子團體共8個項目拿下銀牌。

15至17歲女子團體、30至40歲女子個人、15至17歲男子團體、青少年組男子個人、17歲以上自由品勢混雙配對、18至30歲女子個人、17歲以上自由品勢團體共7個項目拿下銅牌。

據主辦單位發布的總成績，台灣代表隊排名第2，僅次於拿下20金、6銀、2銅的韓國代表隊，之後依序為美國、西班牙、伊朗、菲律賓。

世界跆拳道品勢錦標賽為2年1次，2018年曾在台灣舉辦，當時以地主代表隊共拿下3金8銀12銅，寫下隊史最佳參賽成績。今年移師跆拳道霸主韓國主場，台灣代表隊共抱回4金、8銀及7銅，表現仍相當亮眼。

上屆受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改由線上方式辦理，今年在韓國高陽舉行。（編輯：馮昭）1110424