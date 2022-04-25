陳堅恩本季結束後退役 攻城獅29日辦引退儀式

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天宣布，受膝傷困擾，陳堅恩決定在本季結束後，告別8年職業籃球生涯，而球團29日將在主場舉辦引退儀式。

33歲的陳堅恩身高178公分，擔任後衛，過去第12季至17季超級籃球聯賽（SBL）曾效力於璞園建築，自2020年起改披攻城獅戰袍，本季平均上場18.47分鐘，場均得分5.8分，三分球命中率35%，平均每場抓下2.1顆籃板、送出1.4次助攻，相較於上季，表現略為下滑。

攻城獅副隊長陳堅恩日前正式向球團提出將於本賽季結束後退役，陳堅恩透過球團表示，「因為膝傷的關係使我的表現漸漸下滑，我無法接受不能全力拚搶的自己，因此才做出如此艱難的決定，這賽季會是我生涯的最後一季。」

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攻城獅球團今天發布新聞稿表示，尊重陳堅恩的生涯規劃考量，肯定陳堅恩稱職扮演副隊長角色，且在場上總是拚盡全力，或是時常給予團隊信心喊話，預計4月29日本季例行賽最後一場主場新竹縣體育館賽事將為他舉辦引退儀式。

攻城獅本季已確定挺進季後賽行列，近期拉出7連勝，以16勝9敗，暫居龍頭寶座，但與其他3隊晉級季後賽球隊勝差不超過1場，目前季後賽對戰組合還未底定，剩餘例行賽將是關鍵。（編輯：張雅淨）1110425