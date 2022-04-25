計分板漏記分數風波 T1聯盟：加強教育訓練並懲處

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）職籃T1聯盟桃園雲豹23日與台啤英熊一役，計分板鬧烏龍，聯盟今天表示，因主場記錄台人員第一時間無法確認得分者，發生比數延宕輸入狀況，將加強教育訓練，並祭出懲處。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中原大學校方不開放體育館，桃園雲豹23、24日兩場主場賽事改至台北和平籃球館舉行，但第一場比賽就出狀況。

桃園雲豹23日出戰台啤英熊，英熊在決勝節倒數28秒靠著洋將士東（Diamond Stone）進球，反倒領先1分，但現場計分板卻未加上士東的2分，隨後雲豹洋將吉倫（John Gillon）抄截後上籃，逆轉戰局，但計分板顯示雲豹135比132領先（實為135比134領先）。

英熊主控蔣淯安當下以為球隊落後3分，在沒有暫停可用的情況下，決定在外線搶投但未進，最終以1分差輸球，事後得知計分板有問題，也相當無奈，呼籲聯盟應嚴肅看待。

針對計分板漏記分數，T1聯盟今天發布公告說明，因台北和平籃球館的大錶儀器操作球隊總得分方式與原主場中原大學不同，其方式為「得分應記在該隊該名球員身上後，系統才會自動加總所有球員得分，即為球隊總得分」，主場記錄台人員第一時間無法確認得分者，進而發生比數延宕輸入狀況。

T1聯盟表示，將加強主場記錄台教育訓練並對該場次主場記錄台及聯盟賽務相關人等進行懲處，懲處結果將經聯盟重大事件決策委員會確認後即刻公告。

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另外，除了計分板漏記分數風波，台啤英熊總經理哈孝遠當天也提到，球隊原本應該要有一個短暫停，但記錄台卻告知他們因為之前挑戰失敗，因此扣除短暫停，導致球隊在比賽最後階段無短暫停可用。

聯盟解釋，第4節賽事大錶剩餘36秒，英熊總教練楊志豪示意記錄台人員，在雲豹隊進攻得分後喊短暫停，記錄台人員提醒，短暫停由場上球員喊出方得成立，隨後楊志豪詢問是否還有短暫停可使用，記錄台確認剩餘一次短暫停，也即刻通知英熊教練王建惟，但因現場環境太過吵雜，不確定對方是否有收到訊息。（編輯：張雅淨）1110425