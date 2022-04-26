丁華恬全大運帶傷上陣奪2金 教頭讚超水準

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111年全國大專校院運動會26日在國立體育大學綜合體育館舉辦競技體操公開男、女生組個人單項競賽，「體操精靈」丁華恬代表輔仁大學出賽，在地板項目以12.1分拿下銅牌。中央社記者鄭清元攝 111年4月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）「體操精靈」丁華恬3月底左腳扭傷，這次全大運帶傷上陣，今天在競技體操平衡木和高低槓單項決賽雙雙奪金，本屆以2金、1銀、1銅作收，教練蔡恆政也大讚愛徒表現超水準。

丁華恬自今年初起為4月底亞運國手選拔賽做準備，但3月底練習時卻不慎扭傷左腳，蔡恆政今天接受中央社訪問時表示，「原本想說參加全大運一定沒問題，但比賽前一週都還沒辦法練，我就想說應該沒辦法了。」

為了能順利參賽，蔡恆政和愛徒丁華恬緊急求助台大物理治療學系助理教授柴惠敏，蔡恆政說：「還好有教授幫助，不然（丁華恬）可能連比都不能比。」

111年全國大專校院運動會26日在國立體育大學綜合體育館舉辦競技體操公開男、女生組個人單項競賽，代表輔仁大學出賽的「體操精靈」丁華恬在平衡木項目以13.2分奪得金牌。中央社記者鄭清元攝 111年4月26日

111年全國大專校院運動會競技體操項目在國體大舉行，丁華恬在賽事登場的幾天才恢復練習，蔡恆政透露，由於先前已針對亞運國手選拔準備一段時間，儘管近期練習量不多，「但前面準備的效果還在」。但因時間緊迫，他坦言，有些動作是到比賽場地才開始練習，「比得很驚險啦，我原本也沒想到可以比得還不錯」。

蔡恆政原先僅安排丁華恬參加高低槓項目，後來觀察愛徒腳傷還可負荷，進而增加參賽項目，他笑著說：「可能比一比，丁華恬求勝心就來了，不知道她是拚命忍耐，還是傷勢真的好多了。」

丁華恬在歷經全大運公開女子組平衡木、跳馬預賽出現失誤後，表現漸入佳境，昨天個人全能項目為輔大摘下銀牌，今天平衡木和高低槓決賽，斬獲全大運生涯首金，各以13.200分、12.767分拿下金牌，而地板項目以12.100分奪銅，全大運初體驗累計2金、1銀、1銅。

「我覺得可以完賽，已經感謝了。」蔡恆政認為，丁華恬在傷勢還未完全復原的情況下還能繳出這樣的成績，表現已超乎水準。

國際體操總會今年實施全新計分規則，丁華恬在平衡木項目加入不少新動作，蔡恆政認為，愛徒對新動作掌握度還算不錯，但表現還需視臨場狀況而定，在亞運國手選拔告一段落後，預計接下來將參加6月亞錦賽和世大運、9月亞運，若有取得門票，11月將再征戰世錦賽。

另外，台師大麥劉湘涵昨天在公開女子組個人全能項目蟬聯金牌後，生涯第40面全大運金牌到手，今天在地板項目決賽，以12.634分再添1金。

公開男子組部分，「亞洲貓王」唐嘉鴻昨天在完成個人全能項目2連霸後，今天在地板、單槓和吊環決賽，為台師大再添金牌，至於跳馬和雙槓項目則勇奪銀牌，加上成隊金牌，累計5金、2銀。（編輯：張雅淨）1110426