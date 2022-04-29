林瀚成棒春季聯賽開轟 合庫擊敗台東大學晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）全國成棒春季聯賽複決賽28日開打，合作金庫今天與台東大學交手，林瀚開轟、黃健隆好投壓制率隊以9比3拿勝、晉級4強；安永鮮物以5比2擊敗文化大學、也搶下4強門票。

111年全國成棒甲組春季聯賽複決賽昨天開打，合作金庫昨天首戰靠著投手吳昇峰6局失2分、優質先發，以8比3擊敗台灣中油（開南大學），今天與台東大學交手爭4強門票，由黃健隆扛先發。

黃健隆總計用70球投5局，被敲出5支安打，投出3次三振、1次保送，無失分、拿下勝投，合庫6局啟動牛棚，賴延峰、馬駿威、賴柏瑋、王政浩依序登板，僅賴柏瑋有失分，失掉3分（1責失分）。

合庫今天打線也有發揮，團隊敲出11支安打，1局陳孝允、楊振裕接連安打先馳得點，4局林瀚開轟，陽春砲帶起球隊士氣，合庫再靠著安打、對手接連失誤，再多跑回2分，取得4比0領先。

合庫7局再起攻勢，抓準對方投手群有狀況，單局2安、5保送，一口氣打了10人次、攻下5分大局，文化9局下追回3分、追分不及吞下敗仗。

合庫野手林瀚單場2打數敲出2支安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點、打擊表現最亮眼。

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安永鮮物成棒隊昨天首戰以12比1擊敗台北市大，今天與文化大學交手，投手陳柏清先發投6局被敲3支安打，投出3次保送、7次三振，失掉1分責失分、好投壓制拿下勝投。

安永鮮物3局靠著劉鎰嘉適時安打先馳得點，4局黃智榮安打送回第2分，6局蔡岱霖率先安打上壘，再靠著短打觸擊、黃智榮安打，再添1分，7局靠著失誤、接連安打，單局再拿2分，終場以5比2拿下勝利。（編輯：陳政偉）1110429