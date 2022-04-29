T1台啤英熊球員染疫 週六賽事順延

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（中央社記者龍柏安台北29日電）台灣運彩xT1聯盟的台灣啤酒英熊今天宣布，陣中因有球員確診染疫，原本明天作客桃園雲豹之戰，將順延至下週五（5月6日）再戰。

籃壇近來不少球隊都傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），包括SBL超級籃球聯賽就有3支球隊有球員染疫，就連WSBL女子超級籃球聯賽也有2隊出狀況，因此SBL與WSBL先後決議賽季提前終止，以例行賽排名做為賽季成績。

而T1聯盟的台灣啤酒英熊，則透過官方新聞稿表示，球團為落實防疫，因此本週連續3天都進行自主快篩檢驗，也的確發現有球員檢查結果為陽性，球團也安排球員進行PCR檢測，最後也證實確診。

球團雖未透露確診人數，不過在官方聲明中也強調，即便大部分隊職員檢查結果皆是陰性，球團仍立刻依循政府規定進行自主健康管理，並將球隊狀況回報T1聯盟。

台啤英熊原本明天將作客中原大學體育館，在球員確診後也和桃園雲豹協商，將明天賽事延後至5月6日舉行。

依照T1聯盟官方公布的防疫指引，每場比賽前2隊都需提供24小時內的快篩陰性證明，若有球員PCR檢測後確診，將依照聯盟公布的防疫指引先行延賽，並等地方衛生機關核可後再擇期進行補賽。（編輯：張芷瑄）1110429