許玟琪不敵中國女將王祉怡 羽球亞錦賽8強止步

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（中央社記者龍柏安台北29日電）只差一步就能在台灣羽壇史上寫下自己名字，「交大學霸」許玟琪卻沒能跨出去，今天她在亞洲羽球錦標賽女單8強，以19比21、9比21不敵中國女將王祉怡，受阻4強門外。

2022亞洲羽球錦標賽今年在菲律賓馬尼拉舉行，許玟琪也是8強賽當中碩果僅存的台灣球員，今年羽球亞錦賽等級拉高至超級1000系列，這也是許玟琪生涯參加過等級最高的比賽。

台灣羽球史上，羽球亞錦賽女單隊史最佳戰績，是世界球后戴資穎在2017、2018兩度奪冠，其次則是共拿過3面銅牌，分別為鄭韶婕（2005、2011）與戴資穎（2015），許玟琪今天若能挺進4強，即是為台灣羽壇女單的第3人。

世界排名75的許玟琪，生涯從未和年僅21歲的中國女將王祉怡交手，今天開賽台灣姑娘迅速暖機，開局一度以8比4取得上風，雖然對手很快追平比分，不過許玟琪再連拿4分超前。

世界排名16的王祉怡展現韌性，就算落後也總有辦法追回，首局雙方共8度打平，比賽後段兩人鏖戰至18比18平，許玟琪連丟2分，她雖奮力追回1分，最後仍以19比21失手。

首局該贏未贏，許玟琪次局在開打短暫以1比1打平後，又連丟7分陷入劣勢，她雖追回1分，接下來又連失5分，以2比13大幅落後，最終以9比21吞敗，未能摘下4強門票。（編輯：張芷瑄）1110429