PLG夢想家斬斷攻城獅7連勝 篡位聯盟王座

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（中央社記者龍柏安台北29日電）PLG福爾摩沙台新夢想家今天在第4節最後1分40秒內，靠著揚科維奇獨拿4分穩住勝基，終場92比85擊敗新竹街口攻城獅，除斬斷對手7連勝，還「篡位」坐上聯盟王座。

P. LEAGUE+聯盟今天由新竹街口攻城獅，在主場新竹縣體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，過去前4次交鋒，雙方勝負各半，但夢想家之前作客新竹則從未討到便宜。

今天夢想家開局就展現旺盛火力，靠著洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）上半場就攻下13分、8籃板帶領，半場打完取得12分領先。

主場出擊的攻城獅幾乎一路挨打，直到第4節最後吹起反撲號角，高國豪先在最後1分53秒抄截後快攻上籃，將比分追到只差6分。

回頭揚科維奇回敬2分，不過此時高國豪又飆進打板三分球，眼看主場球迷期待的逆轉秀就要上演，無奈揚科維奇兩罰俱中，除順利止血穩住陣腳，也再次拉開差距。

夢想家客場擊敗攻城獅，除是本季首度在新竹開胡，且球隊也拉出5連勝，此外球隊戰績以16勝9負，並把攻城獅從聯盟王座拉下取而代之。

今天攻下全隊次高15分的「小跑車」林俊吉說，前2次作客都差了一點，為了今天的比賽，他們準備了很久，對手的習性也有做針對性的修正，大家都做得很好。

對於目前球隊狀態，林俊吉顯得很滿意，他強調：「一直連勝對我們球隊的氣氛、對季後賽都是很大的加分。」（編輯：張芷瑄）1110429