吉力吉撈遭驅逐出場 主因蹲捕時不滿主審好球帶

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中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（前左）29日比賽第5局上場打擊時，在2好球時對主審好球帶不滿，遭警告1次，總教練葉君璋（前右）上前安撫。（味全龍隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月29日

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天打擊時因抗議主審好球帶被驅逐出場，是本季第7個被驅逐出場的人，教頭葉君璋表示，主因是他在蹲捕時認為有些好球主審沒判，影響到情緒。

味全今天迎戰中信兄弟的賽事，5局下發生小插曲，吉力吉撈．鞏冠打擊時，在2好球時對主審彭楚雲的好球帶不滿，遭到警告1次，味全總教練葉君璋也上場安撫他的情緒，最後擊出三壘飛球被王威晨美技接殺，吉力吉撈．鞏冠對著主審左手一揮，因此被驅逐出場，將會被聯盟罰款新台幣1萬元。

賽後葉君璋表示，吉力吉撈．鞏冠當時確實有點情緒，但不是因為那個打席，而是上個半局蹲捕時覺得有很多自家投手投得不錯的球，卻沒有被判好球，導致單局布里悍丟了6分（3責失），「在這情況下捕手確實會有些情緒，但我是不希望影響到後面打擊。」

至於外野手邱辰、龍德力都發生失誤，葉君璋指出，今天確實風勢很大，「他們2個比較少比賽，尤其龍德力今天第一次在這裡比賽，對他來講不好接」。

龍德力今天中職生涯初先發，首安在第7局出爐，還在比賽後段移防游擊，被問到之後他的守位會在外野還是內野，葉君璋說：「會再觀察，至少看得出來他內野還不錯。」（編輯：張芷瑄）1110429