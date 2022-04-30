T1特攻下半場火力全開擊落獵鷹 擠下英熊卡位老三

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（中央社記者龍柏安台北30日電）T1聯盟新北中信特攻今天在下半場火力全開，靠著團隊6人得分達到雙位數多點開花攻勢，終場133比101擊敗台南台鋼獵鷹，也擠下台灣啤酒英熊單獨站上聯盟第3。

台灣運彩xT1聯盟例行賽步入尾聲，季後賽門票爭奪戰也進入最後階段，根據聯盟賽制例行賽排名前3種子可直接晉級季後賽，至於排名第4與第5的球隊，則要透過挑戰賽爭取晉級資格。

目前T1聯盟僅前兩種子提前底定，分別由高雄全家海神與台中葳格太陽出線，而中信特攻與台啤英熊賽前則以15勝12負並列第3，特攻今天擊敗台鋼獵鷹後，戰績也再次超前，並把英熊擠下至第4。

主場出擊的特攻，今天開局一度處於下風，不過球隊靠著一波9比0攻勢後來居上，也找回節奏，上半場打完以62比52取得微幅領先。

沒想到上半場還能和對手抗衡的獵鷹，下半場意外崩盤，也讓特攻在第3節拉出一波40比21的攻勢，一口氣甩開對手追擊，最終以32分之差留下勝利。

特攻洋將凱（Kevin Allen）攻下全隊最高的26分、12籃板，洋將馬龍（Marlon Johnson）出賽19分鐘就拿下17分、8籃板與4抄截，本土後衛林秉聖則拿下15分。

至於獵鷹方面，「新台灣人」阿提諾（William Artino）的33分、9籃板最高，賈西亞（Charles Garcia）也有20分，15籃板進帳，後衛呂濟而則繳出19分、7籃板。（編輯：陳政偉）1110430