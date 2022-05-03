跑到雙腳快抽筋 彭名揚靜岡公開賽400欄摘金

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（中央社記者龍柏安台北3日電）距離前一場比賽結束只休息1天，台灣新生代男子400公尺跨欄好手彭名揚今天再次披掛上陣，他在日本靜岡田徑公開賽400公尺跨欄計時決賽跑到雙腳快抽筋，最後以49秒39奪金。

年僅23歲的彭名揚，是台灣男子400公尺跨欄的後起之秀，大學才開始轉練欄架的他，如今已是台灣男子400公尺跨欄的頂尖好手，這次他前往日本先後參加大阪木南道孝田徑挑戰賽與靜岡田徑公開賽，他先在大阪跑出49秒32改寫生涯最佳鍍銅，轉戰靜岡再添金牌，更難能可貴的是，2場比賽中只相隔1天。

彭名揚表示，近來自己狀況還不錯，雖然今天比賽延誤大約20分鐘，不過仍在掌控範圍內，唯一的小驚嚇是「跑到終點前發現自己雙腳快抽筋了。」

教練曾孝生透露，彭名揚今年在日本2場比賽都跑進49秒40以內，且在比賽休息天數很短的前提下，更是不容易，他也說，目前還在針對彭名揚的技術做調整，一旦成為「完成體」後，跑進49秒內指日可待。

曾孝生解釋，目前彭名揚的欄間步頻，在前5個欄都能控制在13步以內，接下來他們希望可以持續進化，讓彭名揚在前7個欄步頻可以維持相同水準，帶動速度提升。

很有想法的彭名揚說，對於教練訂定的目標，他並不心急，他承認，若真要硬撐，前6個欄架他已能「達標」，因此接下來是提升身體強度，也希望後續的比賽能持續看到自己的進步。（編輯：張芷瑄）1110503