PLG球員隊職員確診 鋼鐵人與領航猿之戰延賽

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（中央社記者龍柏安台北5日電）台灣職籃聯盟P. LEAGUE+今天宣布，由於新北國王與高雄鋼鐵人雙雙有球員和隊職員確診COVID-19，聯盟與各隊開會後決議，週六（5月7日）鋼鐵人與桃園領航猿之戰延賽。

P. LEAGUE+聯盟發布新聞稿指出，鋼鐵人上週主場2連戰，賽前快篩結果皆為陰性，直到昨天上午團隊訓練前進行例行檢查，1名球員快篩呈陽性反應，並有2名隊職員自覺身體有異，經PCR檢測，今天均確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

由於鋼鐵人全隊皆為3名確診者的密切接觸者，因此都需進行3天隔離與4天自主防疫，本週六客場出戰領航猿之戰，未達「本土球員至少7人與外籍球員至少1人」的最低出賽標準，聯盟因而公告比賽延賽，復賽日期將另行宣布。

至於新北國王同樣傳出在5月1日休息日時，有兩名球員因身體不適，球團立即要求兩人先行隔離避免與其他球員接觸，而球員在5月3日經PCR檢測後確診。

PLG聯盟強調，由於國王與鋼鐵人陸續傳出確診案例，PLG再次更新並限縮快篩規定，聯盟裁判與各球團教練團、球員即日起須提供比賽日當天早上8時後至開打前3小時的快篩陰性證明，才能進入場館、進行比賽。

PLG強調，例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，全隊將「暫停比賽」，至於季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況再評估是否調整。（編輯：管中維）1110505