王貞治盃青棒台北市擊敗高雄 再1勝晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）王貞治盃青棒賽昨天開打，今天台北市勝部與高雄市隊交手，台北市隊張元愷6.2局2責失分、好投壓制，謝孟廷敲出追平比數二壘打，幫助球隊以4比3拿勝，再一勝就可取得4強門票。

111年王貞治盃全國青棒錦標賽昨天開打，此賽事為美國小馬聯盟（PONY）帕馬級世界青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市學校名稱代表參賽，此次總計16支球隊參賽，預賽分兩組採雙敗淘汰賽制，冠軍預計12日出爐。

B組台北市（大理高中）隊昨天首戰擊敗南投縣（中興高中）隊，今天與高雄市（高苑工商）在勝部賽事交手，台北市隊今天派出投手張元愷先發。

張元愷開賽稍微有狀況，1局投出觸身球保送、被潘磊敲出二壘打失掉1分，2局單局被敲2安再掉1分，4局隊友發生守備失誤，被敲安打、高飛犧牲打，再失1分。

張元愷後半段沒有再掉分數，今天總計投6.2局被敲7支安打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分），好投壓制，幫助球隊拿下勝利。

台北市隊3局打完0比2落後，4局上靠著接連3支安打先追1分，4局下高雄市再拿1分，台北市隊6局上靠著謝孟廷適時二壘打，一棒送回2分、扳平比數，再靠著對手接連失誤跑回致勝分。

台北市隊拿下勝利，下一戰要與台南市（南英商工）與屏東縣（美和高中）比賽勝隊交手，爭取4強門票。（編輯：唐聲揚）1110505