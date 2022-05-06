76人系列賽吞2連敗 恩比德有機會提前歸隊

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（中央社記者龍柏安台北6日電）東部龍頭邁阿密熱火在季後賽次輪以2比0領先費城76人，現在他們卻得要繃緊神經，因為ESPN爆料，被列為缺陣的76人明星中鋒恩比德，仍有機會在第3戰亮相。

恩比德（Joel Embiid）上週在東區季後賽首輪第6戰的第4節最後3分58秒，被多倫多暴龍前鋒西雅坎（Pascal Siakam）的手肘擊中臉部，造成眼窩骨折，此後就沒再出賽，且歸期未定。

高居聯盟例行賽得分王的恩比德，場均可繳出30.6分、11.7籃板、4.2助攻，而他在季後賽前6場，也有26.2分、11.3籃板的水準，更重要的是他整體投籃命中率達52%，甚至優於他在例行賽的49.9%，是76人攻守的核心。

76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說，恩比德至今仍未脫離NBA的腦震盪保護協議，因此仍無法出賽。

當被問到恩比德的狀態，是否可能由缺陣改為可以出賽時，瑞佛斯話沒說死，他說：「沒有，目前還沒，還有一些步驟要完成，我不是醫生，所以並不清楚，除了腦震盪協議外，還有他的傷勢。」

熱火總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）也承認，恩比德的缺陣與否，對整個系列賽有天翻地覆的影響，「你知道，你說的是MVP等級的人。」

史普斯塔表示，大家都知道一旦恩比德回歸，對整個系列賽可能會帶來戲劇化的改變，他幽默地說，至少在帶來改變前，他們手上已先握有幾場勝利。（編輯：張芷瑄）1110506