劉家翔2局飆5K穩守 王貞治盃青棒新北搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）王貞治盃青棒賽A組勝部新北市隊今天與雲林縣交手，新北市隊投手劉家翔後援2局5K穩守、最快147公里，宋嘉翔單場3打點，新北市終場以10比3拿勝，下一戰將與桃園市爭4強門票。

111年王貞治盃全國青棒錦標賽A組勝部賽事，新北市隊（穀保家商）首戰擊敗台東縣隊（成功商水），今天勝部與雲林縣隊（麥寮高中）交手。

新北市隊3任投手依序登板，馮皓投2.1局被敲5支安打，投出3次三振、2次觸身球保送，失掉3分（2分責失分），沈家羲中繼投2.2局被敲2支安打，投出1次三振、1次處身球保送、無失分，拿下勝投。

劉家翔6局登板後援，1人出局後被敲出二壘打、暴投，但連飆2K沒有失分，7局也有被敲安打，但沒有掉分、替球隊守住勝利；今天總計投2局被敲2支安打，飆出5次三振無失分，投出平生涯最速147公里。

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新北市隊3局上打完0比3落後，3局下追分，靠著單局4次保送、3支安打，包括宋嘉翔的清壘二壘打，加上對手1次守備失誤，一口氣打了11人次攻下7分大局、奠定勝基，6局再靠著孫易磊安打、高飛犧牲打，單局再拿3分、順利拿下比賽勝利。

新北市隊拿勝，下一戰將與桃園市隊（平鎮高中）交手，勝隊取得4強門票；雲林縣落入敗部，下一戰將與彰化縣（彰化藝中）交手。（編輯：張芷瑄）1110506