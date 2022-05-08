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張育成敲1安1打點 李灝宇本季首支三壘打出爐

2022/5/8 12:02
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美克里夫蘭守護者隊野手張育成今天在小聯盟3A出賽，敲出1安、貢獻1分打點；費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期打擊手感佳，今天單場2安都是長打，本季首支三壘打出爐。

美國職棒克里夫蘭守護者野手張育成持續在小聯盟3A打復健賽，今天與堪薩斯市皇家隊交手，張育成先發扛3棒、守二壘。

張育成1局壘上有人時敲出右外野方向安打推進，但隊友沒能延續攻勢，3局敲出三壘方向滾地球出局，5局三壘有人，張育成敲出高飛犧牲打送回分數，6局敲出滾地球，8局被換代打退場。

張育成總計3打數敲出1支安打、貢獻1分打點，賽後打擊率2成50，守護者隊一路領先，9局上打完9比4領先，但牛棚失守，讓皇家隊9局下一口氣攻下6分，終場守護者隊以9比10吞敗。

費城人隊小聯盟1A與多倫多藍鳥隊1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打2棒、指定打擊，李灝宇1局吞下三振，3局壘上有人時敲出二壘打添分、幫助球隊取得2比0領先。

李灝宇5局獲得觸身球保送，8局再敲出三壘打，9局吞下三振；李灝宇昨天出賽沒有安打，中止近期連10場出賽敲安，但今天依然有好手感，單場2安都是長打，敲出本季第1支三壘打、貢獻1分打點，賽後打擊率2成95。

費城人隊團隊僅敲出3支安打，其中2支安打是李灝宇敲出，另外獲得7次保送，加上對手3次守備失誤，終場以6比2拿下勝利。（編輯：管中維）1110508

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