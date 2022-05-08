新北退出王貞治盃無緣3連霸 高三投捕改拚玉山盃

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）王貞治盃青棒賽去年完成2連霸的新北市隊，今天傳出因為疫情將退出後續賽程，明天比賽裁定桃園市隊拿勝、直接取得4強門票；新北市隊陣中有意投入選秀的高三球員，僅剩宋嘉翔、邱緯綸能打玉山盃。

111年王貞治盃青棒賽受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，6日台南市隊（南英商工）退出賽事，今天新北市隊（穀保家商）也確定退出後續比賽，明天勝部冠軍戰直接裁定由對手桃園市隊（平鎮高中）獲勝、取得4強門票。

王貞治盃為美國小馬聯盟（PONY）帕馬級世界青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市學校名稱代表參賽，新北市隊去年完成王貞治盃2連霸，今年則因為疫情影響，無法完成3連霸。

新北市隊以青棒強權穀保家商代表參賽，陣中高三球員投手馮皓、林華偉、邱緯綸、劉家翔，以及捕手宋嘉翔畢業後將投入中職選秀。

新北市隊因為疫情退出王貞治盃比賽，接下來的玉山盃青棒賽，因為年齡限制，有意投入選秀的高三球員中，僅剩投手邱緯綸、捕手宋嘉翔能出賽。（編輯：張雅淨）1110508