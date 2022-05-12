更多編輯台推薦新聞：
3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看
生活

3類對象快篩陽性視同確診12日實施 通報5步驟一次看

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

疫情整理包》本土6萬5385例 13日起確診者親友可代看診領藥

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
3類對象快篩陽即確診可用唾液快篩 2歲以下兒童禁用
首頁 / 運動

兄弟投手呂彥青確診 林恩宇PCR陰性仍自主管理

2022/5/12 19:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職中信兄弟投手呂彥青、教練林恩宇昨天快篩陽性，今天PCR結果出爐，呂彥青確診，林恩宇陰性。不過，球團為了保險起見，林恩宇仍自主健康管理不隨隊。

兄弟隊在昨天賽前安排一軍全體隊職員做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，教練林恩宇、投手呂彥青2次快篩都呈現陽性，呂彥青的密切接觸者詹子賢匡列隔離；王政順因家人確診，目前也在隔離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兄弟球團今天公布PCR結果，呂彥青為陽性確診，林恩宇為陰性。兄弟球團表示，保險起見，林恩宇將與詹子賢一起至隔離期滿後，預計最快5月14日歸隊，歸隊後將全程戴口罩，球隊也會加強清消，遵守政府與聯盟防疫規範。

林恩宇在個人臉書貼文表示，「這幾天還是會好好自主管理，並且還是會留在台中照顧彥青，還有隔離中的子賢跟政順，也會好好讓自己的身心靈充電一番，來面對接下來的挑戰，期待接下來的見面。」林恩宇的牛棚投手教練職務會先由二軍教練鄭錡鴻暫代。（編輯：唐聲揚）1110512

延伸閱讀
中信兄弟呂彥青、林恩宇快篩陽 詹子賢匡列隔離
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族