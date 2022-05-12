兄弟投手呂彥青確診 林恩宇PCR陰性仍自主管理

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職中信兄弟投手呂彥青、教練林恩宇昨天快篩陽性，今天PCR結果出爐，呂彥青確診，林恩宇陰性。不過，球團為了保險起見，林恩宇仍自主健康管理不隨隊。

兄弟隊在昨天賽前安排一軍全體隊職員做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，教練林恩宇、投手呂彥青2次快篩都呈現陽性，呂彥青的密切接觸者詹子賢匡列隔離；王政順因家人確診，目前也在隔離。

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兄弟球團今天公布PCR結果，呂彥青為陽性確診，林恩宇為陰性。兄弟球團表示，保險起見，林恩宇將與詹子賢一起至隔離期滿後，預計最快5月14日歸隊，歸隊後將全程戴口罩，球隊也會加強清消，遵守政府與聯盟防疫規範。

林恩宇在個人臉書貼文表示，「這幾天還是會好好自主管理，並且還是會留在台中照顧彥青，還有隔離中的子賢跟政順，也會好好讓自己的身心靈充電一番，來面對接下來的挑戰，期待接下來的見面。」林恩宇的牛棚投手教練職務會先由二軍教練鄭錡鴻暫代。（編輯：唐聲揚）1110512