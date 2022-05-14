林志傑致勝上籃 勇士險勝領航猿寫跨季對戰10連勝

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）14日在台北和平籃球館進行例行賽，由台北富邦勇士隊與桃園領航猿隊交手，勇士陣中林志傑（中黑衣）投射搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月14日

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（中央社記者龍柏安台北14日電）PLG台北富邦勇士球星「野獸」林志傑，今天攻下13分，包括第4節最後11.5秒空切上籃得手拿下超前分，主場98比97險勝桃園領航猿，寫下跨季對戰10連勝。

P. LEAGUE+聯盟今天共有兩場比賽，除台北富邦勇士在主場迎戰桃園領航猿，稍晚則由高雄鋼鐵人前往新北國王踢館。

領航猿今天共有3名球員進入防疫健康管理程序，此役僅登錄10名球員，雖然兵源有些吃緊，不過仍一路和勇士糾纏，第4節最後1分13秒，溫立煌在籃下得手，幫助球隊以97比96逆轉超前。

勇士在比賽結束前最後15.2秒喊出暫停，回頭林志傑邊線發球傳給曾文鼎，接著透過洋將辛特力（Michael Singletary）掩護空手切入禁區，接獲曾文鼎妙傳後放進超前分。

擁有最後一擊機會的領航猿，最後由控衛吳家駿擺脫防守者後急停跳投出手，可惜沒能命中，也讓勇士在驚濤駭浪中守住勝利。

林志傑今天攻下13分，另傳出7次助攻還有5個籃板，包括砍進價值連城的超前分，辛特力則攻下全隊最高的23分、11籃板。

勇士總教練許晉哲日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），今天由助理教練吳永仁暫代兵符，賽後被問到關鍵一擊的部署，他表示：「那是準備好的。」

吳永仁表示，這套戰術一方面是利用曾文鼎傳球視野，加上辛特力與林志傑在解讀防守的能力很出色，因此除了林志傑的空手切入，辛特力在外圍也有投射機會，但他強調：「感謝球員，他們執行的非常好。」

領航猿今天以洋將羅賓森（Devin Robinson）的24分最高，喬丹（Jordan Tolbert）也拿下22分、15籃板與6助攻，吳家駿與盧峻翔則雙雙貢獻19分。（編輯：陳政偉）1110514

台灣職籃P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊14日在主場與桃園領航猿隊交手，勇士林志傑（中後）在比賽倒數讀秒階段得分，幫助球隊擊敗對手奪勝。中央社記者張新偉攝 111年5月14日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）14日在台北和平籃球館的賽事，由台北富邦勇士隊交手桃園領航猿隊，雙方場上較勁，勇士陣中張宗憲（中黑衣）射籃搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月14日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+ 例行賽持續展開，14日在台北和平籃球館進行台北富邦勇士隊與桃園領航猿隊的賽事，勇士終場以98比97險勝，陣中洋將辛特力（Michael Singletary）（右）共拿下23分11籃板。中央社記者張新偉攝 111年5月14日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+例行賽，14日在台北和平籃球館由台北富邦勇士隊交手桃園領航猿隊，勇士終場以98比97擊敗對手，陣中洋將瓊斯（Perry Jones III）（左）全場拿下16分，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年5月14日

P. LEAGUE+ 台北富邦勇士隊14日在主場與桃園領航猿隊交手，勇士終場以98比97拿勝，陣中石博恩（Brendon Smart）（前右）全場拿下11分。中央社記者張新偉攝 111年5月14日

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）14日在台北和平籃球館進行台北富邦勇士隊與桃園領航猿隊的例行賽程，領航猿洋將喬丹（Jordan Tolbert）（左）強攻禁區搶分。中央社記者張新偉攝 111年5月14日