PLG鋼鐵人未達出賽人數標準 與領航猿一役延期

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 宣布，由於高雄鋼鐵人在快篩後，新增2名球員進入防疫健康管理程序，未達聯盟出賽人數標準，因此今天與桃園領航猿在南山高中的閉門比賽將延期。

高雄鋼鐵人先前傳出有球員及隊職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，原訂5月7日在客場桃園市立綜合體育館出戰領航猿的賽事延至今晚登場，但比賽地點更改至南山高中，並採閉門舉行。

P.LEAGUE+ 聯盟（簡稱PLG）今天上午臨時宣布，鋼鐵人因進行例行快篩檢測後，新增2名球員進入防疫健康管理程序，因此未達聯盟出賽人數標準，原訂今天與領航猿比賽將延賽，復賽時間將另行公告。

PLG聯盟14日曾調整最低出賽人數部分規定，從原本本土（含外籍生及華裔）與洋將至少各7人、1人，放寬至可接受本土6人、洋將2人，若對戰的兩隊都未登錄洋將，且雙方至少登錄8名本土球員，比賽仍可正常進行。

PLG聯盟原訂5月21日展開季後賽，但例行賽補賽至21日才告一段落，聯盟執行長「黑人」陳建州日前受訪時表示，若順利完成補賽，希望最快5月26日進行季後賽。

至於後續季後賽時程是否會異動，PLG聯盟今天表示，目前季後賽的時程還沒有定案。

PLG本季晉級季後賽隊伍已經底定，分別為新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家、台北富邦勇士、新北國王，但季後賽種子序仍須視最終例行賽名次而定，而鋼鐵人、領航猿已確定無緣季後賽。（編輯：李亨山）1110516