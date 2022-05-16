台灣怪力男李灝宇連4戰開轟 居聯盟打點王

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）旅美費城人隊台灣「怪力男」李灝宇又開轟，今天小聯盟1A出賽敲出3分砲，連4場出賽開轟，累計29分打點、為佛州聯盟打點王，幫助球隊以8比0擊敗紅人隊。

美國職棒小聯盟1A賽事費城人隊與辛辛那提紅人隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發扛3棒、守三壘。

李灝宇1局敲出二壘打，但隊友沒有延續攻勢，費城人隊2局接連敲出3發全壘打、取得3比0領先，李灝宇則是敲出二壘方向滾地球出局。

李灝宇4局壘上有人時敲出左外野方向安打，一棒送回2分，再靠著對方守備失誤跑上三壘，費城人隊6局再起攻勢，靠著安打、觸身球保送攻佔一、二壘，李灝宇開轟、3分砲幫助球隊拉開領先差距，8局打擊機會吞下三振。

李灝宇總計5打數敲出3支安打，貢獻4分打點，吞下1次三振、有1得分，賽後打擊率3成27，連4場出賽開轟，目前為止本季敲出5發全壘打、手感火燙，打點累計29分、獨居佛羅里達州立聯盟打點王。

聖地牙哥教士隊高階1A投手宋文華後援登板，與芝加哥小熊隊比賽8局球隊1比5落後時接手，2人出局後被敲出二壘打，但接著讓打者敲出游擊方向平飛球出局、沒有失分。

宋文華總計用10球投1局，被敲出1支安打，沒有三振和保送，無失分，球隊終場以1比5吞敗，宋文華無關勝敗，防禦率維持0。（編輯：管中維）1110516