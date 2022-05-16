世界紙飛機大賽 馬成發代表台灣奪花式項目亞軍

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）2022 Red Bull Paper Wings世界紙飛機大賽日前落幕，就讀北市大的馬成發代表台灣參加花式項目，將扯鈴結合紙飛機，以靈活的調度能力，首度參賽就拿下亞軍。

世界紙飛機大賽台灣決賽日前決選出3名冠軍，分別為飛遠項目沈立謙、飛久項目彭楷宸及花式項目馬成發，代表台灣出征5月13日至14日在奧地利登場的決賽，共有來自60多個國家的最強紙飛機飛行員齊聚一堂。

馬成發來自馬來西亞，目前就讀北市大，練習扯鈴已有15年資歷，這次首度結合紙飛機進行表演。儘管單手扯鈴、單手丟紙飛機，動作及難度大為提升，馬成發仍在奧地利現場以純熟的扯鈴拋接技術，穩定地控制紙飛機的飛行角度，以42分搶下世界紙飛機大賽的花式項目亞軍。

這也是台灣代表選手至奧地利參加世界紙飛機大賽以來，締造的最佳成績。

根據Red Bull新聞稿，馬成發分享首次參賽的心情，「我當初報名只是抱持著玩玩的心態，即便出國比賽，我也只是抱持著好好享受舞台的心情準備。」這次能夠拿下第二名的成績，他開心地說，完全在意料之外。

在花式項目中，選手僅能夠透過60秒的時間結合紙飛機進行表演，評審團以創造力、整體飛行表現和技術熟練程度進行評分。

韓國選手李承勳（Seunghoon Lee，音譯）以正式的燕尾服裝扮成魔術師，展現出迴旋等特殊紙飛機技巧，拿下46分，奪得花式項目冠軍，奪冠後更在舞台上向女友求婚，全場也為其歡呼。（編輯：張雅淨）1110516